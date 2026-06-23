Изборът на име за новородено е вълнуващ момент за всяко семейство, но една двойка реши да изведе оригиналността до екстремни граници. Родители се опитаха да регистрират бебето си с шокиращото име Xfrgolszzzxy (което според тях се произнася „Зърф-голз-ии“). Случаят бързо се превърна в хит в социалните мрежи, след като болницата категорично отказа да приеме странната абревиатура.

Историята придоби огромна популярност, след като майката сподели забавната, но и леко абсурдна ситуация в интернет. По думите ѝ, персоналът в родилното отделение буквално е вдигнал ръце пред писменото им заявление за име на детето.

„Зърф-голз-ии“ срещу бюрокрацията

Родителите обясняват, че са искали нещо напълно уникално, което никой друг по света няма. Комбинацията от букви обаче изглежда по-скоро като случаен натиск върху клавиатурата (т.нар. keysmash), отколкото като реално човешко име.

Когато администрацията на болницата вижда подредените на листа букви Xfrgolszzzxy, служителите отказват да попълнят официалните документи за раждане.

Болницата аргументира отказа си със строгите закони на щатските власти в Алабама за регистрация на новородени. Според разпоредбите на Департамента по обществено здраве, официалната компютърна система за издаване на актове за раждане има софтуерно ограничение, което забранява първата буква от името да бъде „X“, ако веднага след нея следва съгласна буква (както е в случая с Xfrgolszzzxy). Администрацията обясни, че законът изисква имената да бъдат фонетично произносими на английски език и да съдържат гласни, за да се избегнат бъдещи проблеми с легитимността на личните документи и паспортите на детето.

Майката разказва през смях, че дори се е наложило да напише подробно ръководство за правилното произношение на името, за да улесни медицинските сестри. Въпреки усилията ѝ обаче, законът и разпоредбите на лечебното заведение са останали непоколебими.

Вълна от коментари в мрежата

Случаят веднага отприщи лавина от хумористични коментари в социалните мрежи. Повечето потребители застанаха на страната на болничния персонал, критикувайки родителите за странния им експеримент:

„Това дете щеше да прекара половината си живот в обяснения как се пише името му“, коментира един от потребителите. Друг добавя: „Болницата буквално е спасила това бебе от доживотен тормоз в училище“.

Мнозина сравниха ситуацията с ексцентричните имена, които милиардерът Илон Мъск даде на децата си, но отбелязаха, че дори неговите хрумвания са имали някаква вътрешна логика.

В крайна сметка, пред лицето на твърдия отказ от страна на институциите, на родителите се е наложило да размислят и да изберат далеч по-традиционно и лесно за произнасяне име, за да могат успешно да изпишат бебето си от болницата.