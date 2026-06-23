Днес Бургас дава старт на 20-ото юбилейно издание на Международния конкурс на изкуствата „Радост на брега“

Днес в Бургас започва 20-ото юбилейно издание на Международния конкурс на изкуствата „Радост на брега“, който ще се проведе от 23 до 26 юни. Началото ще бъде поставено с концерт за откриване под надслов „Радостта започва от Бургас“, реализиран с подкрепата на Фонд „Култура“ към Община Бургас.

Над 650 участници ще се включат в конкурсната програма, представяйки своите таланти в категориите поп пеене, танцово изкуство, класически инструменти, народно пеене, народни инструменти, изобразително изкуство, мултимедийни проекти и литературно творчество.

В продължение на четири дни Бургас ще бъде сцена на младите таланти, които ще бъдат оценявани от авторитетни журита в различните направления на изкуството. Юбилейното издание на конкурса затвърждава мястото му сред значимите културни събития в страната и допринася за богатия културен календар на града.

Със своята активна културна политика и разнообразни международни инициативи Бургас продължава уверено своя път към титлата Европейска столица на културата 2032, превръщайки се в притегателен център за творци и публики от различни поколения.