Визите за български граждани в САЩ все пак ще останат, въпреки многократните опити на властта те да отпаднат. Това стана ясно след среща на вътрешния министър Иван Демерджиев със заместник-подсекретаря в Офиса по стратегии, политики и планиране на Департамента по вътрешна сигурност на САЩ Джон Гунтанис.

По време на разговора между двамата министърът постави въпроса за присъединяването на България към Програмата за безвизови пътувания на САЩ. Демерджиев обърна внимание на постигнатите досега резултати по изпълняване на критериите.

"Джон Гунтанарис оцени постигнатото от България до момента, като препотвърди значението на критериите за включване в Програмата и посочи, че важно условие остава изискването за намаляване на процента откази на визи", пише в прессъобщението на МВР.

По последни данни, публикувани на сайта на външното ни министерство, 5,11% са отказаните визи на българи за САЩ в рамките на американската финансова 2025 година. Критерият е отказите да паднат под 3%.

В края на май премиерът Румен Радев също отвори темата за визите, като заяви, че в разговор с американския президент Доналд Тръмп относно американските самолети на летище "Васил Левски", е припомнил, че българските граждани все още пътуват с визи. Тогава Радев каза, че очаква въпросът да бъде разгледан в "спешен порядък".