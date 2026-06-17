Прокурори в Италия разследват милански аристократ, заподозрян, че е плащал, за да стреля по хора по време на обсадата на Сараево през 90-те години, съобщава The Times.

Аристократът е най-новият заподозрян в разследването, известно като „Сараевското сафари“, което набира скорост, тъй като магистратите, проследяващи ловците на хора в Италия, Австрия, Франция, Швейцария и Белгия, насрочиха среща този месец, за да обединят усилията си.

Разследващите проучват сигнали, че богати ловци са плащали огромни суми, за да се присъединят към сръбските снайперисти на хълмовете над обсадения босненски град между 1992 и 1995 г. по време на балканските войни. Ловците angeblich са плащали допълнително, за да стрелят по деца и бременни жени, и са празнували до късно през нощта след деня на стрелба.

Твърденията за снайперистите бяха изказани в документалния филм от 2022 г. „Sarajevo Safari“ на Миран Зупанич. Гавазени се съсредоточи върху предполагаемите италиански стрелци, което доведе до разследването от италиански магистрати миналата година.

Към момента те са разпитали четирима заподозрени стрелци, включително 80-годишен бивш шофьор на камион, както и 20 потенциални свидетели, способни да идентифицират стрелците, съобщи за The Times източник, запознат с разследването.

Магистратите разследват аристократ от известен милански род като възможен снайперист от Сараево, посочи източникът. Мъжът, чието име не е посочено, е запален колекционер на военно оръжие, добавиха те.

Австрийското министерство на правосъдието започна разследване срещу двама възможни стрелци през април, след като в парламента бяха зададени въпроси за австрийци, за които се твърди, че са замесени в убийствата.

Гавазени заяви, че в цяла Европа се започват разследвания за издирване на „ловци на хора“, а магистрати от Италия, Австрия, Франция, Швейцария и Белгия трябваше да се срещнат на 29 юни, за да координират разследванията си. Срещата ще се проведе в Хага в „Евроюст“ – трансграничната съдебна агенция на ЕС.