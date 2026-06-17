„15 години по-късно - промяна няма. За голямо съжаление. И още много майки сложиха черните шалчета на врата си... Съд, прокуратура... Не искам да ги обидя, но просто тяхната система е тромава. И заради това в един момент се получава абсолютно безхаберие и усещане за беззаконие. Точно защото системата е мудна. Да, има технологично време, но нещата трябва да се променят. И те са хората, които трябва да създадат дисциплината и реда в тази държава... А дали съм простила на въпросната жена, която уби дъщеря ми? Не! Майчиното ми сърце не го позволява.“

С тези думи се обърна днес Мария Димитрова, майка на 12-годишната Валя, която преди 15 години загина нелепо, прегазена от автомобил на пешеходна пътека на ул. „Транспортна“ в Бургас. Момичето пресичало улицата заедно със свои приятелки, когато било пометено от лек автомобил, управляван от 33-годишната тогава Надя Иванова.

Припомняме, че днес, когато се навършват 15 жодини от трагедията десетки граждани се събраха на кръстовището на улиците „Христо Ботев“ и „Македония“, за да почетат паметта на детето и да отправят призив за повече отговорност на пътя, безопасни улици, защита на пешеходците и разумно поведение от страна на всички участници в движението - ВИЖТЕ ТУК.



На събитието присъстваха кметът на Бургас Димитър Николов, директорът на Областната дирекция на МВР – старши комисар Николай Ненков, представители на обществени институции, граждански организации и десетки съпричастни граждани. Балони полетяха към небето в памет на Валя, а децата от детска градина „Раковина“ първи положиха цветя на символичната „Червена пътека“ в памет на Валя и раздадоха стикери с призив за отговорно шофиране на преминаващите водачи.

„Единственото, което днес отчитам като истински плюс и като нещо, което работи, са камерите. Независимо дали става дума за стационарни или мобилни камери, виждаме, че има резултат от тяхното използване. В същото време засиленият полицейски контрол и мерките за обезопасяване на пешеходните пътеки също дават резултат. Но това не е достатъчно. Необходимо е повече превенция, по-строг контрол и по-отговорно отношение от страна на всички участници в движението. Само така можем да намалим броя на трагедиите на пътя и да предотвратим други семейства да преживеят болката, която нашето семейство носи вече 15 години“, каза Мария Димитрова.