На 20 и 21 юни 2026 г. Централният плаж в Бургас ще бъде домакин на международния турнир по плажен тенис IFBT Burgas Open 26, който ще събере едни от най-добрите състезатели по плажен тенис от България и чужбина.

Събитието се организира от Черноморски плажен спортен клуб – Бургас, с подкрепата на Община Бургас, и е част от международния календар на плажния тенис, утвърждавайки града като предпочитана дестинация за провеждане на престижни спортни прояви.

В продължение на два дни зрителите ще имат възможност да наблюдават динамични и оспорвани двубои, демонстриращи високо спортно майсторство, атрактивна игра и състезателен дух. Турнирът ще предостави отлична възможност както за популяризиране на плажния тенис, така и за насърчаване на активния начин на живот и спортната култура сред младите хора.

Програма:

20.06.2026 г. в 9:00 ч. - откриване на турнира;

21.06.2026 г. в 9:00 ч. начало на срещите от втория турнирен ден.

