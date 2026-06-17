Бургас помни вече 15 години мъката и сълзите от загубата на 12-годишната Валя, която загина на пешеходна пътека на ул. „Транспортна“. Смъртта й съсипа близките й, но и предизвика вълна от обществени реакции и превърна в кауза безопасността на пешеходците. Днес паметта на момичето, както и на всички загинали на пътя деца, ще бъде почетена на пешеходната пътека на кръстовището на бул. „Христо Ботев“ и ул. „Македония“ в Бургас.

„На 17 юни нека си спомним за Валя. Нека си спомним за всяко дете, което не успя да се прибере у дома. Нека поставим едно цвете на пешеходна пътека. Не просто като знак на скръб.

А като знак, че не сме безразлични. Че помним. Че искаме промяна. Че вярваме, че животът на всяко дете е безценен. На 17 юни поставете цвете на пешеходна пътека.В памет на Валя.В памет на всички деца, загинали на пътя. За да няма следващо дете, за което да запалим свещ.“, призовават близките на Валя.

На 17 юни 2011 г. един обикновен летен ден се превръща в кошмар за едно семейство и оставя дълбока рана в сърцето на цяла България. Три дванадесетгодишни момичета от Бургас решават да отидат до новооткрития търговски център, за да купят подарък за свой съученик. Денят е слънчев, топъл и изпълнен с детски смях – такъв, какъвто трябва да бъде всеки юнски ден.

Малко след 16:30 часа, на връщане от мола, трите приятелки достигат пешеходна пътека. Те правят всичко така, както ги учат родителите и училището – спират, оглеждат се и започват да пресичат. Микробус спира, за да им даде предимство. Валя тръгва първа.

Но зад спрелия микробус се движи автомобил с висока скорост. Шофьорката не намалява и не спира пред пешеходната пътека. Следва удар. Само за секунди животът на едно прекрасно дете е прекъснат завинаги. Въпреки усилията на лекарите и хората, притекли се на помощ, Валя не успява да оцелее. Остават болката, празнотата и въпросите, които и днес продължават да звучат болезнено актуално:

-Защо все още има шофьори, които не спират на пешеходна пътека?

-Защо безопасността на пешеходците продължава да бъде подценявана?

-Докога деца ще губят живота си заради безразсъдство и агресия на пътя?

-Защо обществото ни все още допуска подобни трагедии да се повтарят?

Смъртта на Валя поставя началото на една от най-разпознаваемите граждански инициативи за пътна безопасност в България – „Безопасни улици от Валя“.

Вместо да се затвори в личната си болка, майката на Валя – Мария, заедно със съпруга на сестра си Михаил Попов и много съмишленици, превръща мъката си в кауза.

В памет на Валя се ражда и националното движение „Червена пътека“.

На 26 юли 2011 г., четиридесет дни след трагедията, хиляди хора в Бургас, десетки български градове и дори в чужбина поставят цветя върху пешеходни пътеки в знак на съпричастност и в знак на протест срещу войната по пътищата.

Така червените цветя се превръщат в символ на паметта и на желанието за промяна.