Община Бургас започна подмяната на стари и опасни дървета по ул. „Оборище“. В местната администрация са постъпили множество сигнали за дървета, които представляват риск за живота и здравето на преминаващите.

Входирана е също така и подписка от живущи на улицата. Експертна комисия е обследвала дърветата и е установено, че голяма част от дърветата са с нарушена коренова система заради прекараната подземна инфраструктура.

Много от клоните са наклонени към улицата и при изкопно-ремонтните дейности могат да паднат върху работниците или преминаващите. По голяма част от дърветата има видими следи от загниване, а също така и кухини с вредители.

Предвижда се по ул. „Оборище“ да бъдат засадени 70 нови дръвчета. Те ще са съобразени с променящите се климатични условия и ще имат коренова система, подходяща за градска среда.