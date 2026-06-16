На 11 и 12 юли Експозиционен център „Флора“ ще се превърне в сцена на музика, танци, изкуство и младежка енергия с третото издание на Burgas Open Fest – „All Aboard!“. Събитието, организирано от сдружение Burgas Open Space, ще събере на едно място млади творци, изпълнители и активни общности, които ще представят своите идеи и талант пред бургаската публика.

Фестивалът ще отвори врати в двата дни от 16:00 часа, а входът за всички събития е свободен. И тази година програмата ще предложи разнообразни формати, които насърчават творческата изява и срещите между хора с различни интереси и артистични търсения.

Сред акцентите е музикалният формат Battle on Stage, който дава възможност на млади изпълнители и групи да представят авторската си музика и да се борят за подкрепата на публиката. Специални гости на 11 юли ще бъдат победителите от изданието през 2024 година – група Hellbound, които ще се завърнат на фестивалната сцена със своята музика.

Любителите на танцовото изкуство ще могат да се насладят на Dance Showcase – демонстративна програма с участието на танцови школи, формации и индивидуални изпълнители, която поставя акцент върху свободното споделяне на талант и вдъхновение.

Традиционно място във фестивала ще намерят и авторите на приложни изкуства. Изложбена и базарна зона ще даде възможност на хендмейд творци, фотографи, художници и занаятчии да представят своите произведения и да се срещнат с нова публика.

Посетителите ще могат да се включат и в различни демонстрации и практически занимания. Сред тях са уъркшоп по въртене на огън с Билян Илиев и тренировъчна зона с възможност за запознаване с американския футбол заедно с отбора Black Sea Pirates.

Крайният срок за кандидатстване във фестивалните формати е 17 юни, а организаторите насърчават всички млади творци да се възползват от възможността да станат част от едно от най-атрактивните младежки събития в културния календар на Бургас.**

Burgas Open Fest 2026 се реализира с финансовата подкрепа на Община Бургас и подкрепя кандидатурата на града за Европейска столица на културата 2032. Фестивалът продължава своята мисия да създава пространство за творчество, срещи и нови идеи, превръщайки Бургас в притегателна точка за млади артисти и активни общности от цялата страна.