Община Бургас продължава да оборудва свои обекти от обществено значение с автоматични външни дефибрилатори. Такива животоспасяващи устройства вече има разположени на ключови места с голям човекопоток. Идеята на инициативата е да може при спешен случай или внезапен сърдечен арест да се окаже незабавна помощ до пристигането на медицински екип.



Дефибрилатори са поставени във важни спортни обекти, които са общинска собственост. Това са Спортен комплекс „Парк Арена ОЗК” - на рецепцията, Спортна зала „Младост” - на входа, Многофункционална спортна зала „Учебен корпус към ПМГ/ГРЕ” - в медицинския кабинет, Плувен басейн „Меден рудник” - в медицинския кабинет и на басейн „Флора“.



С дефибрилатори са оборудвани още Централната автобусна спирка, Автогара „Юг“, както и на Моста – при асансьора за трудно подвижни хора.



С животоспасяващи медицински апарати предстои да бъдат снабдени Летният театър, сградата на Община Бургас, Международният конгресен център на Морска гара, остров Света Анастасия и КТК „Ченгене скеле“.



Дефибрилаторите са монтирани в специални кутии, които при отваряне издават звуков сигнал, който да заостри вниманието на хората, че има инцидент. При всеки дефибрилатор има поставени инструкции за работа с апарата.