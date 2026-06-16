Сливенският митрополит Арсений защити служението на украински православни свещеници в храмове на територията на епархията и отхвърли твърденията за промяна на богослужебната практика и статута на храмовете.

В изявление по повод постъпили отворени писма с възражения относно служението на украински духовници в Сливенска епархия митрополитът посочва, че те извършват богослужения с благословението на епархийския архиерей и по установения църковен ред.

Според позицията на митрополията не съществуват основания да се говори за подмяна на българската църковна идентичност, за промяна на статута на храмовете или за ограничаване правата на местните миряни. Подчертава се, че храмовете „Св. Атанасий Велики“ в Свети Влас и „Св. Йоан Рилски“ в село Кошарица са неразделна част от Сливенска епархия на Българската православна църква.

От митрополията казват още, че богослуженията, извършвани от украинските свещеници, са на църковнославянски език и се извършват по същия ред и със същите богослужебни книги, използвани в Българската православна църква.

В изявлението се посочва, че свещеникът, който служи в посочените храмове, е каноничен православен клирик, официално отпуснат от своя архиерей и приет за служение в Сливенска епархия с благословението на Светия синод на Българската православна църква и решение на Епархийския съвет.

От Сливенската митрополия допълват, че е възложен контрол върху спазването на богослужебния ред и каноничната дисциплина от страна на украинските духовници навсякъде, където им е разрешено да извършват богослужения.

В позицията си митрополит Арсений подчертава, че отношението на епархията към украинските бежанци и свещеници се основава на християнските принципи на милосърдие, състрадание и подкрепа към хората, засегнати от войната.