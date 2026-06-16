34-годишен бургазлия се бори за живот след тежка катастрофа с мотоциклет, станала в понеделник на бургаската улица «Захари Стоянов» в посока към ул. «Георги Попаянов», срещу сградата на «Севан». Лек автомобил «Мерцедес Е 200», с бургаска регистрация, управляван от 24-годишен бургазлия, при навлизане в съседна пътна лента - от крайно лява в крайна дясна, не пропуска и блъска движещия се неправомерно по нея мотоциклет «Ямаха Т-Макс 500», с бургаска регистрация, управляван от 34-годишен бургазлия. От удара мотористът излиза извън пътното платно и се блъска последователно в мантинелата и стълб на уличното осветление. От ПТП пострадал мотоциклетистът, който с «политравма», с опасност за живота, е настанен за лечение в отделение «Реанимация» на УМБАЛ – Бургас.