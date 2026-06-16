Министърът на младежта и спорта Енчо Керязов награди медалистите от европейските първенства по спортна стрелба.
Състезателката на Бургас Адел Илиева и нейният треньор Александър Луканов бяха наградени с плакети за отличните постижения. Наградите бяха получени от президента на Спортен стрелкови клуб - Бургас Радослав Илиев.
„Вашите успехи са плод на много труд, лишения, постоянство и отдаденост. Радостно е, че сред вас има толкова много млади състезатели, което е знак за добра перспектива и светло бъдеще за този спорт. България има традиции в спортната стрелба и аз вярвам, че ни очакват още много успехи на най-високо международно ниво“. Това каза министърът на младежта и спорта Енчо Керязов по време на награждаването на състезателите и треньорите от националния отбор по спортна стрелба за отличното им представяне на европейските първенства през 2026 г. На събитието присъства и зам.-министърът на младежта и спорта Юлия Тодорова.
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