Екипът на Клиниката по съдова хирургия в бургаската високотехнологична болница МБАЛ „Сърце и мозък“ извърши първата в България операция с индивидуално изработена IBD протеза при изключително сложен съдово-хирургичен случай.

Зад медицинския успех стои една изключително интересна човешка история – на 82-годишния Юзеф Дуберман, човек с необикновен житейски път и още по-необикновено отношение към живота. Роден в Армения, живял в Украйна, учил в Русия, преподавал философия в Казахстан, той сам се определя като „гражданин на света“. В България идва случайно, но я избира за свой дом, впечатлен от морето, от Бургас и най-вече от хората. В Сарафово намира своя пристан и спокойствие.

И именно тук, в момент, в който животът му изглежда подреден, идва диагнозата – случайно открита аневризма по време на изследване, назначено по друг повод.

След постъпването му в бургаската „Сърце и мозък“ става ясно, че проблемът е сериозен – аневризми на двете илиачни артерии, основни съдове, които кръвоснабдяват органите в малкия таз. Такива случаи са изключително трудни, защото стандартното лечение често изисква „изключване“ на засегнат съд, което може да наруши кръвоснабдяването и да създаде нови рискове за пациента. В конкретния случай обаче и двете артерии са засегнати, което прави ситуацията още по-трудна и изисква различен подход.

Екипът на Клиниката по съдова хирургия взема решение да приложи индивидуално изработена IBD протеза. Това е съвременен вид ендоваскуларно устройство, което позволява не само да се „изключи“ аневризмата, но и да се запази нормалният кръвоток към важните съдове. С други думи – вместо да се жертва един от кръвоносните пътища, лекарите успяват да „пренасочат“ кръвотока и да запазят функцията на съдовете. Процедурата се извършва през малки достъпи в кръвоносната система, без голяма хирургична операция, но изисква изключителна точност - буквално работа в милиметри. В допълнение са използвани и специални емболизационни спирали (койлове), които подпомагат затварянето на засегнатия съд и гарантират стабилен резултат.

Близо тричасовата интервенция завършва успешно без усложнения благодарение на високия професионализъм, прецизната подготовка и отличната координация на екипа на Клиниката по съдова хирургия в МБАЛ „Сърце и мозък“ – Бургас.

Интервенцията е извършена от съдовите хирурзи д-р Ивелина Борисова и д-р Енис Хюсни. В нея участват и началника на клиниката доц. д-р Андриан Тонев и анестезиолога д-р Севгин Касим.

Още на втория ден след интервенцията Юзеф Дуберман става от леглото и започва да се възстановява активно. Юзеф, който продължава да пише своята книга „Мир против война“, споделя, че за него тази операция е възможност да довърши своята история. Той описва лекарите и медицинските специалисти в „Сърце и Мозък“ като „спасители, които са били до него през цялото време. Благодарен им е. По думите му отношението на всеки един от служителите в болницата отново е потвърдило мнението му, че хората в България са истински човеци.

Зад сложните термини – EVAR, IBD протеза, емболизация стои всъщност един човек, който иска да живее, и екип, който знае как да му даде този шанс