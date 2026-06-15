Бургазлията Недялко Авджиев отпразнува 100-годишния си юбилей. Празникът си столетникът отбеляза в компанията на най-близките си хора.

Недялко Авджиев е роден на 13 юни 1926 година и през целия си живот се е занимавал с агрономство.

Явно в семейството на Недялко са успели да разгадаят тайната на дълголетието, защото неговата сестра е доживяла до заветните 102 години.

Кметът Димитър Николов поздрави юбиляра като му пожела крепко здраве и още дълги години да се радва на обичта на семейството си.