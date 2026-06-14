Сезонното изобилие най-после оказа сериозен натиск върху пазара и донесе добри новини за семейния бюджет. За четвърта поредна седмица цените на храните на едро у нас вървят надолу, сочат най-новите данни на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата. Общият индекс на тържищните цени е спаднал с два и половина процента само за последните седем дни, като най-сериозно облекчение усещаме при пресните плодове и зеленчуци.

Големите шампиони по поевтиняване тази седмица са тиквичките, чиято цена е паднала с близо 27 на сто. Веднага след тях се нареждат доматите, които са поевтинели с почти 22 процента, както и зелето и краставиците, записали спад от около 16 на сто. По-евтино по борсите се търгуват още червените и зелените чушки. На този фон единствено картофите, зрелият лук и морковите отбелязват лек и символичен ръст.

Ако планирате летен десерт, новините също са добри, тъй като черешите са поевтинели с близо една пета. Намаление има и при ябълките и лимоните, докато ягодите оказват съпротива на вълната и отчитат скок от 13 на сто.

При млечните продукти се наблюдава успокояване, като кравето сирене, кашкавалът, прясното мляко и маслото се предлагат на по-ниски нива от миналата седмица. Единственото изключение тук е киселото мляко, което е поскъпнало с малко над 5 процента. В сектора на основните хранителни стоки също има раздвижване – захарта, оризът, лещата и яйцата стават по-достъпни, докато брашното и олиото отбелязват минимален ръст. В същото време цената на пилешкото месо остава напълно стабилна и без промяна, затвърждавайки общата низходяща тенденция по тържищата.