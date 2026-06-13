Мъж загина при катастрофа край град Шипка. Инцидентът е станал между лек автомобил и два мотоциклета.

Катастрофата затвори за движение пътя Казанлък - Габрово. Това потвърдиха от Областната дирекция на МВР в Стара Загора.





Починалият е единият от мотоциклетистите – на 52 години.

По-рано днес от полицията съобщиха, че инцидентът е настъпил около 17:50 часа между лек автомобил, управляван от 25-годишен мъж и два мотоциклета, управлявани от мъже на 52 и на 53 години и че са пострадали водачите на двата мотоциклета и 47-годишна жена, пътувала на единия мотоциклет.

Въведен е обходен маршрут през град Шипка, а трафикът се регулира от полицейски екип.