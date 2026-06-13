Цените на горивата в България продължават да се понижават през последната седмица, подкрепени от успокояване на международните пазари на фона на очаквания за евентуално мирно споразумение между САЩ и Иран. Напрежението в Близкия изток остава ключов фактор, който влияе върху движението на петролните котировки, но в момента пазарът реагира с понижения.

По данни на Националната агенция за приходите средната цена на бензин А95 се задържа около 1,52 евро за литър, докато дизеловото гориво се търгува средно за около 1,59 евро за литър през последните дни.

Председателят на Българската петролна и газова асоциация Светослав Бенчев коментира пред БТА, че развитието на цените остава трудно предвидимо, тъй като пазарите продължават да следят ситуацията в Близкия изток. По думите му дори при евентуално окончателно прекратяване на конфликта несигурността ще продължи да влияе върху пазара за определен период, тъй като възстановяването на доставките зависи от инфраструктурата и производствените мощности в региона.

Бенчев допълва, че по-ранното поскъпване на дизела е било резултат от опасения за недостиг в Европа, които впоследствие не са се потвърдили. В резултат цените вече започват плавно да се коригират надолу. При бензина пазарът очаква по-силно сезонно търсене през летните месеци, но засега няма индикации за значителен ръст.

Според експерта България не изпитва проблеми с доставките на горива, а основният двигател на ценовите движения остава международната обстановка.