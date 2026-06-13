“Златна” риба продават крайбрежните заведения във Варна и Бургас. Местните наричат кръчмите “капаните” и от сутрин до късна вечер те се пълнят със зажаднели за прясна риба и студена бира хора. Тази година обаче цените са хвръкнали главоломно нагоре.

Въпреки че морето ври от сафрид, на север порцията от едрия тръгва от 6,70 и стига до 9,50 евро, а на юг е 7,29 евро - далеч повече, отколкото на борсата, където килото струва 6 евро, а дребна граца има за 2,50 евро.

Миди, калмари в масло, скариди и тарама хайвер в Бургас по капаните предлагат за 7-10 евро. Такава е цената им и в повечето заведения край брега във Варна, но в елитните крайморски ресторанти порция миди е 13 евро, а скариди и калмари предлагат за 18-19 евро.

В менютата там салатите с морски дарове тръгват от 13 евро, а шопската салата липсва. В други популярни туристически кръчми до брега тя струва от 5 до 7 евро, а по кварталите цената пада до 2,50 евро. В засуканите крайморски заведения не предлагат и цаца, а по-непретенциозните я продават в диапазон от 4,60 до 7,50 евро. В Бургас народната риба също се намира трудно, вместо нея в менютата има маринованите перла, хамсия и сафрид. Порцията върви по 5-6 евро, но за 100 грама. Има и печен на скара чернокоп за 10,99 евро /една цяла риба/, вносен цял лаврак - за 12,99 и цял лефер - за 17,99 евро.

Най-скъп в ресторантите е калканът - 250 грама пържен в Бургас струва 20,99 евро, във Варна е с евро повече. На борсите и в двата града гастрономите с възможности могат да си купят деликатесната риба за 15-16 евро/кг с уговорката, че не е прясна, защото от 15 април до 15 юни уловът є е забранен.

В Бургас тук-там заведения предлагат бюджетна хамсия за 3,50 евро, колкото струват и пържените картофки. Цените им във Варна са от 2 до 4,50 евро. Там таратор трудно се намира под 3 евро дори в обектите за бързо хранене. Рибената чорба е скочила двойно в сравнение с минали години, когато беше 3-4 лв. Във Варна цената варира от 2,9 до 6 евро, а в Бургас е 3,39 евро. Халба бира в капаните там е близо 3 евро. В барчета до брега във Варна 500 мл ледено пиво излиза 1,60 евро, но в ресторантите цената му скача до 3-5 евро, а чаша еспресо струва от 1,7 до 3 евро. На юг кафето е малко по-изгодно - 1,59 евро.

Заради скъпотията потребители пак заливат социалните мрежи с публикации на снимки от гръцки плажове, където са яли и пили по-евтино. А решилите да летуват на нашето море се снабдяват с хладилни чанти. Модата да се носи храна от вкъщи на плажа се върна от няколко години. След скока на цените, сега спасители прогнозират, че хората ще носят дори манджи с посуда на пясъка. Иначе за обяд, без глезотии на капаните в Бургас, бюджетът на четиричленно семейство би олекнал с 31 евро. Толкова излизат минерална вода за всички, една бира, две порции пържени картофи и две пици, чиито цени вече са от 6,99 до 8,99 евро.

Във Варна миналото лято масово хората си купуваха банички на път за плажа и зареждаха хладилни чанти с бири от магазина. На промоция в момента кенче българско и премиум пиво струва двойно по-малко от предлаганото в плажните обекти. Баничките са по 1,30-1,40 евро, а милинките - по 0,19 евро за едно парченце. Друг вариант е обяд с дюнер, но той също вече не е евтин - от 4,50 до 5,60 евро според големината.

На бургаските плажове честа гледка бяха трапезите на пясъка с филии лютеница, пресни домати със сирене, дини и чипсове, купени от магазините в града. Заради изобилието от пролетен сафрид, който мнозина наловиха основно на Морска гара, спасителите се шегуват, че сега плажуващите ще носят на ивицата и изпържена у дома риба.