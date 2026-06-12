За километрично задръстване по автомагистрала "Тракия" в посока Бургас в района на Ихтиман в Софийска област, съобщават потребители в социалната мрежа "Фейсбук".

"Абсолютна тапа на Тракия. Не помръдва", написа проф. д-р Ана Кочева в социалната мрежа и публикува снимки от капана на застиналия аутобан в посока морето, в който попаднаха и чужденци.

Освен плановите ремонтни дейности, има и пътен инцидент с аварирал ТИР в тунела "Траянови врата".

Преминаването по активната лента към Пловдив е напълно спряно, а трафикът се осъществява само в изпреварващата лента. На място има екипи на Пътна полиция, които регулират движението, но пропускането е изключително бавно.