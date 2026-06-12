Властите са в състояние на повишена тревога, след като мечка наскоро е влязла в осем къщи в село Плеши, община Бисока (окръг Бузъу). Последният инцидент се е случил в нощта на четвъртък срещу петък в къща, където е живеела възрастна жена.

Повечето домове, в които дивото животно е влязло, са били празни. Снощи обаче мечката е влязла в обитаема къща, но за щастие собственикът е бил в друга стая, съобщиха местните власти.

"През последните две седмици мечката е опустошила осем къщи; седем къщи са били необитаеми, но снощи е влязла в къща, където е живяла възрастна жена. Тя е спяла, докато мечката е нахлула в къщата. Когато се е събудила сутринта, тя е намерил останалата част от къщата си опустошена. Мечката дори е претърсил хладилника. Тя не е могла да намери изход и е причинила хаос. Там сме с ветеринарен лекар, жандарми, ловци, мечката вече я няма. Това се е случило в село Плеши, планински район с разпръснати къщи", каза кметът на община Бисока Флорин Стемате пред Agerpres.

Жителите на района на село Плеши настояват за помощ от властите, след като домовете им бяха опустошени от диви животни

"О, Боже мой! Докога още трябва да търпим тези агресивни мечки? Те започнаха да събарят необитаеми къщи. Ще трябва да живеем известно време по мостовете. Животът ни е в опасност, вече не можем да излизаме с животните на паша, за да събираме храна за зимата, по никакъв начин. Властите трябва да предприемат действия, нямаме сигурност, стигнахме до края на силите си, добри хора", написа Финуца Бонтя във Facebook.

Инспекторатът на жандармерията на окръг Бузъу потвърди пред Agerpres, че екип от жандармери е отишъл на мястото, след като институцията е била уведомена за наличието на мечка в село Плеши в община Бисока.