За 12 юни (петък) Националният институт по метеорология и хидрология (НИМХ) издава предупреждение от първа степен (жълт код) за потенциално опасно време и интензивни валежи, гръмотевични бури и градушки в 23 области от страната. Очакват се количества до 30-35 mm, в Родопската област ще има локални извалявания до 50 mm. В 9 области от Западна и Централна България е издадено предупреждение от първа степен (жълт код) и за силен вятър - Видин, Монтана, Враца, Плевен, Русе, Пазарджик, Пловдив, Благоевград и Добрич. Кодът е зелен и безопасен единствено в Кюстендил, Перник, както и в отделни части на София-оласт, Враца и Монтана. В останалите е в сила жълтият код.

Вятърът ще бъде до умерен; в Дунавската равнина, западната част на Горнотракийската низина и по долината на Струма и силен от север-северозапад. Максималните температури ще бъдат предимно между 20° и 25°, в София - около 19°.

През нощта срещу събота и рано сутринта интензивни валежи, значителни по количество, ще има все още в Източна България. През деня валежите ще намалеят, до вечерта ще спрат. Вятърът ще отслабне и ще е до умерен, предимно от северозапад, в Източна България временно от североизток. Ще остане сравнително хладно за периода, с максимални температури в повечето места между 20° и 25°.

В неделя и понеделник ще преобладава слънчево време, но след обяд на места, главно в източните и планинските райони ще превали краткотраен дъжд, ще прегърми. Температурите ще се повишат и отново на места дневните ще достигат, в понеделник и ще надхвърлят 30°.

През нощта срещу вторник и във във вторник, с усилване на вятъра от северозапад ще премине бързо атмосферно смущение. Ще се развие купесто-дъждовна облачност и ще има краткотрайни валежи и гръмотевични бури. Дневните температури слабо ще се понижат. В сряда сутринта ще е предимно слънчево, около и след обяд на места, главно в Източна и Южна България ще има валежи и гръмотевични бури. В четвъртък вероятността за валежи намалява. В Западна и Централна България вятърът ще отслабне, на места и ще стихне. Ще се затопли още малко.