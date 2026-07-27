„Непокорна България“ няма да издига свой кандидат за президент, но обмисля да подкрепи друга кандидатура. Партията обаче няма да застане зад Илияна Йотова. Това заяви в ефира на „Евроком“ Атанас Щилянов, член на изпълнителния съвет на формацията.

Според него причините са три. Първата е, че Йотова не е наложила вето върху разполагането на американски самолети в авиобаза „Безмер“, с което е подкрепила „милитаризма“. Втората е отказът ѝ да спре Бюджет 2026, а третата – че е „обезличила президентската институция“.

„Тя от президент се превърна в 132-рия депутат на „Прогресивна България“ и в говорител на правителството“, коментира Щилянов. Той изрази притеснение и от реакцията на Иран по казуса „Безмер“, като определи като „много страшна“ нота от иранското външно министерство, според която взелите решението политици „трябва да си понесат последствията“.

Щилянов определи Бюджет 2026 като „антисоциален“ и в полза на олигархията. „С този бюджет не се защитават деца, майки, пенсионери, работещи хора“, коментира той, като даде за пример замразените детски пенсии и социални помощи. Според него в бюджета липсват и средства за Националната детска болница, въпреки че на 8 май Румен Радев я обяви за приоритет.

Лидерът на „Непокорна България“ Корнелия Нинова също призова Йотова да наложи вето на финансовата рамка по-рано този месец.

Според Щилянов делът за образование също е намален – от 4,8% на 4,5%. Той даде примери и за оскъпени обществени поръчки, сред които 72 млн. лв. повече за 3D радари. „Обяснете ми как има толкова пари за 3D радари за пътища, а за детска болница няма“, попита той.

Представителят на „Непокорна България“ отправи остри критики и към президента Румен Радев. „Аз в Румен Радев не виждам нищо по-различно от Бойко Борисов“, заяви Щилянов, като го определи като продължител на политиките на ГЕРБ и ДПС.

Той припомни и разкрития на д-р Цветеслава Гълъбова, че още през 2022 г. секретарят на президента Николай Копринков е опитвал да създаде партия, която да ползва структурите на БСП. „Заради това настъпи това разделение между Корнелия Нинова и Румен Радев. Румен Радев искаше да превземе БСП, докато тя, като действащ председател на БСП, не си даваше партията“, заключи Щилянов.