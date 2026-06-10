За нас е много вълнуващо, че "Евровизия" идва в страна, в която досега не е била. Имаме една година и всички знаем какво трябва да се направи, за да може конкурсът да бъде проведен успешно в България. Това заяви директорът на "Евровизия" за EBU Мартин Грийн пред БНТ.

"Мисля, че ще видим еуфория, каквато рядко се вижда. И наистина много ни харесва обстоятелството, че четири града искат да бъдат домакини. В крайна сметка България ще направи избора и БНТ ще направи избора, както е навсякъде. Но дори и три от градовете да не бъдат домакини, ще има големи събития за обществеността, големи екрани. Защото това е събитие, в което ще участва цяло България", каза още той.

За Мартин Грийн в основата на успеха е любовта към музиката и към "Евровизия". Изтъкна, че за голяма телевизионна продукция като "Евровизия" сред най-важните условия е телевизионното студио: "Не забравяйте, че конкурсът е преди всичко телевизионно събитие. Има малък брой хора, които ще имат късмета да се сдобият с билет, но всичко, което правим, трябва да даде възможност на онези, които гледат предаването по телевизията. При всички телевизионни награди може да се използва това място в продължение на няколко дни. Докато за нас е важно да присъстваме 7 седмици. Всички градове имат прекрасни предложения и знаят, че целият град ще участва в събитието. Ще има допълнителни събития, ще има екрани. Така че в крайна сметка все един ще спечели, но и другите, независимо дали са домакини или не, също ще спечелят."

"Лятото е посветено на подготовка, на планиране, и това е много важно, защото много дейности ще се извършват зад сцената", сподели Мартин Грийн.

Мащабът на музикалното събитие е огромен, като бюджетът зависи от държавата и БНТ. "14 000 са кредитирани за "Евровизия" - това са изпълнителите, техните екипи, екипите на организаторите. Така, че трябва да има огромен пресцентър. Имаме 100 000 души, които преминаха през тези събития. Имаме два полуфинала на живо и един финал на живо, но преди това имаме и две репетиции. Така, че мащабът на операцията е огромен. 27 камери в арената и в телевизионните студия. Така, че който и да е градът, който успешно ще бъде домакин, ще разбере, че е отишъл в ада. Но от друга страна има много хора, които имат опит. И тук, в България, се знае, че ви имате прекрасна телевизия, филмова индустрия, продуцентски екипи", подчерта директорът на конкурса.

"Дара ще бъде прекрасен посланик на своята родина. Трябва да я поздравим за изключителния успех, с най-голяма преднина спечели от самото начало. Спечели и подкрепа на журито, и подкрепа на обществото, на зрителите. Аз бях на място в арената, когато България спечели. И България трябва много да се гордее с DARA. Това е прекрасна реклама и на "Евровизия", и на музиката", заяви Мартин Грийн.