„Доблестта в днешно време е една от най-дефицитните стоки. Тя е противоотровата срещу всички обществени пороци, дори срещу апатията, безверието и бездушието“- С тези думи днес Окръжният прокурор на Бургас Георги Чинев се обърна към учениците, които на 9 май съдействаха на полицията за задържането на пиян шофьор и предотвратиха настъпването на тежко пътно-транспортно произшествие.

В ранните сутрешни часове Стела Кичева, брат й Коста Кичев, ученици в Строителния техникум в Бургас, заедно със свой приятел - Росен Ранков от Механотехникума, забелязали подозрителен автомобил, който криволичел по пътя и създавал реална предпоставка за катастрофа.

Младежите първоначално се разминали с колата, но щом видели рисково поведение, обърнали посоката си на движение и тръгнали след него с автомобила си. А през това време, няколко пъти звънели на тел. 112.

Шофьорът бил спрян от полицията в момента, в който навлязъл в Морската градина на Бургас. А тестът с дрегер на място показал 3,18 промила алкохол в кръвта му. Той е задържан, по случая е образувано досъдебно производство и е повдигнато обвинение, съобщи Районният прокурор на Бургас Мария Маркова, която днес лично връчи благодарствени грамоти на учениците – за проявена доблест и активна гражданска позиция. Действията на тези млади хора, каза прокурор Маркова, са пример за отговорно поведение. Гражданската съвест е решаващ фактор за опазването на обществения ред и безопасността по пътищата, заяви тя.



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