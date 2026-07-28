Сигнал за тръба, която се издига над морската повърхност в района на Созопол, вдигна на крак институциите в Бургаска област. Съоръжението бе забелязано на около 500 метра от брега, а сигналът - подаден от оперативния дежурен на „Гранична полиция”. Тръбата е част от дълбоководното заустване на отпадни води след пречиствателната станция в Созопол. На място проверка са извършили екипи на РИОСВ и Община Созопол.

„Проблемът е чисто конструктивен, а не екологичен. Става въпрос за инфраструктура – група тръби, които отвеждат пречистените води към залива и към дълбоководното заустване. Нека успокоим туристите и жителите, че реално опасност за здравето няма. Осъществява се постоянен мониторинг от момента на въвеждането в експлоатация на пречиствателната станция. Оттогава до ден днешен няма отклонения от нормите”, заяви заместник-кметът на Община Созопол Андрей Николов.

Предполага се, че тръбата е изплувала след бурите миналата седмица. Още обаче през 2020 година е установено, че е нарушена целостта на тръбопровода.

„Тогава изпълнителят на съоръжението беше поканен да го възстанови. Това не е направено. Малко по-късно, през същата година, на повърхността излезе друг сегмент от въпросната инфраструктура. Отново беше отправена покана към изпълнителя да отстрани проблема, но и това не беше направено. След това Община Созопол заведе дело и в момента изчакваме решението на съда”, каза Николов.

Директорът на РИОСВ Зина Стойкова каза, че е направена проверка на пречиствателната станция.

„Досегашните анализи показват, че са спазени всички норми за чистотата на Черно море. Предстои още анализи да бъдат извършени от акредитирана лаборатория. Важно е да подчертаем, че пречиствателната станция работи в нормален технологичен режим. Всички пречиствателни съоръжения по пътя на водата работят ефективно и няма никаква опасност от превишаване на индивидуалните емисионни ограничения”, каза Стойкова.

Това не е първата проверка в Созопол. Всички резултати показват нормално функциониране на пречиствателната станция с отлично качество на пречистените води.

„В резултат на регулярния мониторинг, който извършваме, категорично печиствателните станции по Южното Черноморие работят в нормален режим и доказват своя ефект при пречистването”, каза Стойкова.