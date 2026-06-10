Подобна процедура се извършва за първи път в Бургас и региона

За първи път в Бургас е имплантиран най-малкият безжичен пейсмейкър в света – Medtronic Micra, една от най-модерните технологии в съвременната кардиология.

Процедурите са извършени във високотехнологичната МБАЛ „Сърце и Мозък“ - една от четирите болници в страната и единствената в Югоизточна България, в която може да бъде извършена такава високоспециализирана процедура.

Имплантацията е преминала успешно при трима пациенти и е извършена от екипа на болницата в състав д-р Михаил Протич- ръководител на звеното по електрофизиология и кардиостимулация, утвърден кардиолог и специалист с дългогодишен клиничен опит в областта на сърдечните аритмии, заедно с д-р Ефтим Анастасов и д-р Ивелин Коев – специалисти по електрофизиология и кардиостимулация.

Интервенцията е извършена при двама пациенти в напреднала възраст с влошено общо здравословно състояние и придружаващи заболявания, при които стандартната оперативна имплантация не е била възможна поради висок оперативен риск. Третият пациент е с инфекция на предходно поставен кардиостимулатор, поради което се е наложила неговата експлантация, а заради повишения риск от повторна инфекция е имплантирано новото устройство.

Безжичният пейсмейкър Micra, представлява революционен пробив в лечението на ритъмните нарушения. Устройството е с размерите на капсула и е значително по-малко от стандартните пейсмейкъри. То се имплантира директно в сърцето чрез минимално инвазивна процедура през вена на крака, без хирургичен разрез и без електроди.

Въпреки сложността на случаите, процедурата е кратка, щадяща и с бързо възстановяване. Пациентите вече се чувстват отлично и са се върнали към нормалния си ритъм на живот още на следващия ден.

С този успех МБАЛ „Сърце и Мозък“ – Бургас за пореден път се откроява като водещ център в страната за диагностика и лечение на ритъмни и проводни нарушения, внедрявайки най-съвременните технологии в полза на пациентите.

На снимката: Д-р Ивелин Коев, д-р Михаил Протич и д-р Ефтим Анастасов (от ляво надясно)



