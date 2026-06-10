Над 200 участници от страната и чужбина са заявили участие в тазгодишното издание на националния конкурс "Аз имам дарба", който започва в четвъртък - 18 юни 2026 година.

За 12 поредна година в културен център "Морско казино" ще представят своята дарба участници в разделите: театрално изкуство, вокално изкуство, приложно изкуство, изобразително изкуство, инструментал, мода, литература, карнавал и много други.

Темата тази година е „Обичайте се“. В раздел "Театър" журито ще оценява участниците в четири кръга: 1 кръг - стих на тема "Обичайте се!", втори кръг - басня, трети кръг- разсмей журито (монолози, скечове и откъси от пиеси) и 4 кръг- актьорски задачи.

Организаторите - Община Бургас, театър „Веселие“ и Конфедерация на българските писатели канят любителите на изкуството в зала "Петя Дубарова" от 9.30 до 17.00 ч., за да се насладят на талантите.

Конкурсът продължава два дни - на 18 и 19 юни, като награждаванията в отделните категории ще се проведат на 18 юни на откритата сцена "Охлюва" от 18ч., а на 19 юни на остров "Света Анастасия" от 14.00 ч.

До края на деня днес (10 юни) се приемат заявления за участие, след което започват подготовката и репетициите. Под егидата на проф. Севдалина Турманова, конкурсът "Аз имам дарба" заема достойно място сред най-добрите конкурси в страната. А главният организатор Атанасия Петрова споделя, че Областен информационен център става съорганизатор от тази година.