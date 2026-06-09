Значителен напредък в подготовката на България за домакинството на музикалния конкурс бе отчетен на среща между заместник министър-председателя Иво Христов, директора на „Евровизия“ Мартин Грийн и генералния директор на Българската национална телевизия Милена Милотинова.



Мартин Грийн подчерта, че бързината и ефективността, с които българското правителство и държавните институции са организирали необходимите дейности, са направили силно впечатление.





„България впечатли всички ни с изключително бързата си реакция и професионалния подход към подготовката. Няма друг подобен случай в историята на конкурса. Това ни дава сериозни основания да очакваме успешно домакинство и едно наистина незабравимо културно събитие“, заяви Грийн.

Вицепремиерът Иво Христов изрази признателност към певицата Дара, чиято победа даде възможност на България да бъде домакин на „Евровизия“ догодина.

„Това е изключителна възможност да представим пред света богатата си култура, творческия си потенциал и да реализираме дългосрочни ползи за страната“, заяви Христов. Вицепремиерът подчерта, че домакинството на „Евровизия“ предоставя уникална възможност страната ни да популяризира своето културно наследство пред международна аудитория и да генерира значителни икономически и имиджови ползи.

Разговорът се проведе в рамките на активната подготовка за домакинството, като бяха обсъдени и следващите стъпки по организацията на събитието.