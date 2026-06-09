Доставка на ново оборудване и защитни средства за пожарникарите и доброволните формирования, подобряване на условията за работа на доброволците, специализирани обучения и съвместни учения. Това предвижда нов проект на Регионалната служба за пожарна и аварийна безопасност, който се осъществява съвместно с всички общини в региона. Целта е повишаване готовността на на местните общности в Бургаска област за реакция при бедствия, пожари и други извънредни ситуации.

Подготовката за летния сезон започна с обучение на доброволци от всички общини. Занятията се провеждат в учебно-тренировъчния комплекс на РДПБЗН – Бургас в м. „Върли бряг“ и са насочени към повишаване на готовността за реакция при горски пожари.

Началото на обучението беше дадено от директора на РДПБЗН – Бургас ст. комисар Николаев, който подчерта пред участниците ролята на доброволните формирования като важен партньор на професионалните екипи при овладяването на пожари и други извънредни ситуации.

По време на занятията участниците ще надградят знанията и уменията си за безопасно действие при горски пожари, работа със специализирано оборудване и взаимодействие с екипите на пожарната. Освен теоретична подготовка, програмата включва и практическа част.

Обученията са двудневни и ще продължат до 17 юни, като в тях поетапно ще се включат представители на всички доброволни формирования от областта.