67 000 нуждаещи се ще продължат да получават безплатен топъл обяд и през 2027 г., съобщиха от Министерството на труда и социалната политика (МТСП). Ще бъде увеличена и сумата за една порция, което ще позволи на общините да гарантират качеството на храната.

Осигуреният допълнителен финансов ресурс ще позволи договорите на 224 общини за предоставяне на топъл обяд, които изтичат на 30 септември 2026 г., да бъдат удължени до юли 2027 г.

От 1 август 2026 г. ще бъде увеличена и ставката, която общините ще получават за порция топъл обяд, от 1.86 евро на 2.10 евро. Ръстът ще позволи да се компенсира инфлацията от последната индексация на сумата през юли 2024 г. и така да се запази качеството на храната.

Общините ще могат да разчитат и на повече средства за съпътстващи мерки, които отчитат индивидуалните потребности на получаващите топъл обяд и им предоставят допълнителна подкрепа за трайно справяне с бедността и социалната изолация. Сред тях са насочване към социални помощи и социални услуги, а когато е възможно – към заетост и обучения.