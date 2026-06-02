Кметове, депутати, общински съветници от Бургаска област изразиха сърдечно своите съболезнования и подчертаха значението на дейността на бургаския депутат, общественик, публицист, пистаел и бохем Любен Дилов, който почина днес.

„Скърбя за кончината на Любен Дилов. Загубихме добър човек, интелектуалец, истински благородник и приятел. Много ще ми липсват цветното му излъчване, смехът и добрината му.

Сбогом, Любо! Съболезнования и кураж на близките му!“, заяви кметът на Бургас Димитър Николов.

:Любо си тръгна. И продължава пътя си по порастването и еволюцията на душата. За нас остава само загубата от огромното и светло присъствие на един изключителен интелект и добър човек.

Всички се раждаме… всички умираме. Някои хабят въздуха на тази земя, други… с клечка една ни дават светлината! Имах привилегията и честта да стоя до него, рамо до рамо повече от 30 години. Целият ми смислен и осъзнат живот. Благодаря ти, Бате за всичко! Ше се намерим и следващия път!!!”, скърби Геоги Маринчев – лицето на „Гергьводен“ в Бургас през годините.

Бургаският депутат от ГЕРБ-СДС Жечо Станков, подчерта, че понякога думите не стигат.

„Остава тъгата от раздялата и благодарността, че съдбата ме срещна с човек като Любен Дилов. Приятел, който умееше да вдъхновява, да разсмива и да оставя светлина след себе си.

Днес казвам „сбогом“, но споменът за теб ще остане жив.

Почивай в мир, приятелю. Сигурен съм, че ще продължиш да твориш и да вдъхновяваш на едно по-добро място.”, заяви Станков.

Иван Гайков-кмет на Приморско: „Попивай в мир приятелю!

С дълбока тъга приех новината за кончината на Любен Дилов-син – мой приятел, човек на словото, културата и свободния дух.

Изказвам искрените си съболезнования на неговото семейство и близки.

В негова памет и в знак на обич и признателност към приноса му към българската култура, литературният пленер, който подготвяхме да се проведе в Приморско, ще носи неговото име”.

Марин Киров – кмет на Царево: „Бате Любо, познавам го от 2013-та година, а пътищата ни винаги са били свързани с интересни каузи и разговори. За едни политик, за нас приятел, водолаз, човек, който даде много! За равен брой, където и да си! Бог е милостив и да прости.”.