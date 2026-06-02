Новият корпус на „Сърце и Мозък“ е готов, чака единствено подписа на министъра на здравеопазването

На Международния ден на детето – 1 юни, десетки родители от Бургас и региона потърсиха възможност за консултация с едни от най-добрите специалисти в страната, избрали да лекуват в новия корпус на ,Сърце и Мозък’ – Бургас.

Като жест към бургазлии по повод празника, водещи специалисти от лечебното заведение проведоха безплатни консултации и прегледи през целия ден. Инициативата е посветена на здравето на децата и семействата в Бургас и привлече десетки родители, които потърсиха експертно мнение и медицинска помощ.

Интересът към специалистите бе огромен. Сред най-търсените имена бяха проф. д-р Миглена Георгиева – един от най-добрите детски гастроентеролози в България, доц. д-р Свилен Досев – посветил професионалния си път на детското здравеопазване, както и д-р Симона Симонова – светило в областта на детската хематология. Голям бе интересът и към д-р Румен Христов – детски хирург с безспорен авторитет, за когото стотици пациенти от Варна и цялата страна продължават да съжаляват, че е избрал Бургас и високотехнологичния болничен комплекс ,Сърце и Мозък’ за своето професионално развитие. Родителите проявяват сериозен интерес и към д-р Ния Рашева – педиатър и гастроентеролог, главен асистент към Катедрата по педиатрия на Медицински университет – Варна. А десетки бъдещи майки отправят запитвания кога ще могат да разчитат на грижите на д-р Радослав Горанов – един от най-уважаваните специалисти по рискова и патологична бременност в България. Лекар, помогнал за спасяването на десетки жени и новородени.

Част от екипа от детски специалисти на ,Сърце и Мозък’- Бургас

Символично на Деня на детето специалистите бяха сред пациентите си, готови да помагат. Парадоксът е, че модерната болнична структура, в която те трябва да работят и да лекуват ежедневно, все още не може да отвори врати. Причината не е в липса на готовност.

Новият корпус на ,Сърце и Мозък’ е напълно завършен. Проектиран, изграден и оборудван с най-съвременна медицинска апаратура от световен клас. Събрани са едни от най-авторитетните специалисти от България и Европа. Изпълнени са всички законови изисквания и са преминати всички административни процедури, предвидени в нормативната уредба.

Днес болницата е готова да приема пациенти, да лекува и да спасява човешки животи. Липсва само едно – финалният подпис на министъра на здравеопазването, без който новото лечебно звено не може официално да започне своята дейност.

Д-р Р. Христов, доц. С. Симеонова, доц. Св. Досев и д-р Н. Рашева

От ,Сърце и Мозък’ не настояват за изключение от правилата. Настояват за решение в разумен срок. Защото зад административното забавяне стоят реални хора – деца, родители, възрастни пациенти и семейства, които очакват достъп до съвременна медицина и високоспециализирана помощ. Стоят и десетки лекари, избрали Бургас и България, за да лекуват, обучават и развиват наука на най-високо ниво.

На 1 юни специалистите на ,Сърце и Мозък’ показаха своята грижа към децата на Бургас. Те показаха, че са готови да бъдат полезни още днес. Бургас е готов. Лекарите са готови. Болницата е готова. Пациентите чакат.

Остава единствено подписът на министъра на здравеопазването, за да може тази инвестиция в здравето, знанието и живота да започне да служи на хората.