Международен благотворителен турнир по футбол на малки врати, в подкрепа на децата на починали служители от системата на Министерството на вътрешните работи ще се проведе в Бургас, обявиха от Синдикалната федерация на служителите в МВР.





Събитието ще се проведе на 5 и 6 юни, а срещите ще се играят в спортен комплекс „Славейков“. Организатор е Спортен футболен клуб „Свети Никола“.

В тазгодишното издание ще вземат участие 29 отбора от Бургаска област, страната и чужбина. Предстоят общо 55 срещи, които ще определят крайното класиране.



Близо 10 000 евро събра благотворителното събитие в края на април в рамките на кампанията, което се проведе в Бургас, съобщиха от Синдикалната федерация на служителите в МВР.

Средствата са разпределени между деца от цялата страна, чиито родители – служители в системата на МВР, са починали или инвалидизирани.