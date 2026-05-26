Най-любимият тематичен уикенд, този посветен на детските усмивки, отново акостира в Бургас. Община Бургас е подготвила наистина впечатляваща и цветна програма, която гарантира много емоции в края на тази седмица.
Родители, бъдете готови за забавления, безкраен списък с предложения и локации за сбъдване на мечти! Програмата започва още в петък, 29 май и ще приключи чак на 1 юни Международен ден на детето. Началото на събитията по традиция ще бъде дадено с о едно от най-пъстрите и вдъхновяващи събития за деца в града – традиционното детско карнавално шествие, което през 2026 г. ще премине под мотото: „Обитателите на морето“. То е организирано от Българска фондация Биоразнообразие и Община Бургас.
Тази година карнавалът ще се проведе на 29 май 2026 г. (петък) от 17:00 ч. и ще бъде посветен на богатството и красотата на Черно море. Каним всички деца от бургаските детски градини и началните училищни класове да дефилират с костюми на морски животни, растения, птици, кораби, фарове, вълни, дюни, плажове, рибари, и екосистеми, свързани с Черно море и Бургаския край.
Вижте какво ви очаква:
ПРОГРАМА
29 МАЙ /ПЕТЪК/
17:00 часа, Пл. „Атанас Сиреков“ - Открита сцена „Охлюва“
КАРНАВАЛ НА БИОРАЗНООБРАЗИЕТО
19:00 часа, Зала на Държавен куклен театър - Бургас
„МНОГО ВКУСНО“ – Постановка на Гергана Анмахян, Кукла: Василена Атанасова
С участието на Куклено-театрална школа „Приказни таланти“
Подходящо за всички възрасти
Вход свободен
30 МАЙ /СЪБОТА/
08:30 часа, Burgas Beach Arena
ТУРНИР ПО ПЛАЖЕН ВОЛЕЙБОЛ
10:00 – 13:00 часа
Укритие за наблюдение на птици - Атанасовско Езеро
ЗЕЛЕНА АКЦИЯ НА ПЪТЕКАТА НА САБЛЕКЛЮНА
10:00 часа, Магазия 1
ЕКО ИНИЦИАТИВА на сдружение „Приятели на морето" и катедра „Екология" към БДУ – почистване на акваторията около острова.
За резервация: +359 882 004124
11:00 часа, КТК „Ченгене скеле“
„КОЙ ЩЕ ИГРАЕ ХИТЪР ПЕТЪР?“ – СПЕКТАКЪЛ на Театрална школа „Талантино“
Вход свободен
10:00– 19:00 часа
Експозиционен център „Флора“, Приморски парк
БЕБЕ ЗОНА „KIDS ПАРК“
10:30 часа, HotShot Biliard club
ТУРНИР ПО БИЛЯРД ЗА МЛАДЕЖИ
11:00 часа
Държавен куклен театър – Бургас, ул. „Климент Охридски“ № 2
„КОТАРАКЪТ В ЧИЗМИ“ 3+
Вход с билети
17:00 часа, Младежки международен център – Бургас
„ЗАБАВА В ГОРСКАТА ДЪБРАВА“ 3+ – Представя ДКТ – Бургас
Вход с билети на място преди представлението
31 МАЙ /НЕДЕЛЯ/
09:00 часа, Beach Volley Burgas
Семейно бягане БУРГАС РЪН 2026 по повод Деня на детето
Дистанция: 500 м
Безплатна регистрация: https://burgasrun.bg/familyrun/
10:00 – 19:00 часа
Експозиционен център „Флора“, Приморски парк
БЕБЕ ЗОНА „KIDS ПАРК“
Магазия 1 – о. Света Анастасия
ПОСТАНОВКАТА „КАПИТАНЕ, КАПИТАНЕ“ – представление на ДКТ – Бургас
Отплаване на корабите за деня:
10:15 часа – кораб „Анастасия“ (за представление в 11:00 часа)
13:30 часа – кораб „Бургус“ (за представление в 14:30 часа)
17:00 часа – кораб „Бургус“ (за представление в 18:00 часа)
За резервация: +359 882 004124
10:30 – 13:30 часа
Център за съвременно изкуство и библиотека, ул. „Св. св. Кирил и Методий“ № 41-45
ШАХМАТЕН КЛУБ „БИБЛИОТЕКА“
Вход свободен
11:00 часа, Държавен куклен театър – Бургас
„ЗАБАВА В ГОРСКАТА ДЪБРАВА“ 3+
Вход с билети
1 ЮНИ /ПОНЕДЕЛНИК/
10:00 часа, Магазия 1
Посещение на ТК „Света Анастасия“ с разглеждане на островния фар
За резервация: +359 882 004124
10:00 – 18:00 часа, Burgas Mall Galleria
РИСУВАНЕ ВЪРХУ ГИГАНТСКО ПЛАТНО
10:30 – 19:00 часа, Авиомузей Бургас
ДЕН НА ДЕТЕТО В АВИОМУЗЕЙ БУРГАС – САМОЛЕТИ, ИГРИ И УСМИВКИ
11:00 – 12:00 часа
Център за съвременно изкуство и библиотека, ул. „Св. св. Кирил и Методий“ № 41-45
Детски отдел
„ЛОВЦИ НА ПРИКАЗНИ СЪКРОВИЩА“ – литературно приключение за деца
12:00 – 18:00 часа
Grand Plaza Mall
ПРАЗНИК НА МАЛКИТЕ ГЕРОИ С ECO KIDS TOUR
13:00 – 15:00 часа, Зоопарк Бургас
ПРАЗНИК ЗА ДЕНЯ НА ДЕТЕТО
Вход свободен за деца до 12 г.
15:00 – 16:30 часа
Център за съвременно изкуство и библиотека, ул. „Св. св. Кирил и Методий“ № 41-45
Конферентна зала „Акад. Константин Петканов“
МАГИЯТА НА ДЕТСТВОТО С БАМБИ
16:00 часа, Открита сцена „Охлюва“, Приморски парк
ПРАЗНИЧЕН КОНЦЕРТ „ЩАСТЛИВО ДЕТСТВО“
16:00 – 18:00 часа, Cental Park Burgas
ДЕТСКИ ПРАЗНИК НА ОТКРИТА СЦЕНА С ИГРИ, ФЛАШМОБ И ИЗНЕНАДИ
17:00 часа, КЦ „Морско казино“, Тераса
„КЪЩИТЕ И ДЕЦАТА“ – работилница за оцветяване и сглобяване на малки къщички от хартия с Елена и Георги от платформата Ruralheritage.bg
17:30 часа, Burgas Mall Galleria
ПРАЗНИЧЕН КОНЦЕРТ и НАГРАЖДАВАНЕ на отличените деца в конкурса за детска рисунка на INNER WHEEL CLUB.
С участието на: ДГ „Вълшебство“, ДГ „Ран Босилек“, ДГ „Чайка", ОУ „Елин Пелин“ и ОУ „Любен Каравелов“
18:00 часа, КЦ „Морско казино“, зала „Георги Баев“
ИЗЛОЖБА С КАРТИНИ ОТ НАЦИОНАЛНИЯ КОНКУРС ЗА ЖИВОПИСНА ТВОРБА „ПО СТЪПКИТЕ НА СИРАК СКИТНИК 2026“ – 14 години БНР – Бургас
19:00 часа, Културен дом НХК
КОНЦЕРТ-СПЕКТАКЪЛ „ЛЪЧ НАДЕЖДА“ – 80 години НЧ ,,Фар 1946" – Бургас
Вход свободен
