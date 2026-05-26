Най-любимият тематичен уикенд, този посветен на детските усмивки, отново акостира в Бургас. Община Бургас е подготвила наистина впечатляваща и цветна програма, която гарантира много емоции в края на тази седмица.

Родители, бъдете готови за забавления, безкраен списък с предложения и локации за сбъдване на мечти! Програмата започва още в петък, 29 май и ще приключи чак на 1 юни Международен ден на детето. Началото на събитията по традиция ще бъде дадено с о едно от най-пъстрите и вдъхновяващи събития за деца в града – традиционното детско карнавално шествие, което през 2026 г. ще премине под мотото: „Обитателите на морето“. То е организирано от Българска фондация Биоразнообразие и Община Бургас.

Тази година карнавалът ще се проведе на 29 май 2026 г. (петък) от 17:00 ч. и ще бъде посветен на богатството и красотата на Черно море. Каним всички деца от бургаските детски градини и началните училищни класове да дефилират с костюми на морски животни, растения, птици, кораби, фарове, вълни, дюни, плажове, рибари, и екосистеми, свързани с Черно море и Бургаския край.

Информация за събитието може да откриете и тук: https://www.facebook.com/events/1485653316214575

Вижте какво ви очаква:

ПРОГРАМА

29 МАЙ /ПЕТЪК/

17:00 часа, Пл. „Атанас Сиреков“ - Открита сцена „Охлюва“

КАРНАВАЛ НА БИОРАЗНООБРАЗИЕТО

19:00 часа, Зала на Държавен куклен театър - Бургас

„МНОГО ВКУСНО“ – Постановка на Гергана Анмахян, Кукла: Василена Атанасова

С участието на Куклено-театрална школа „Приказни таланти“

Подходящо за всички възрасти

Вход свободен

30 МАЙ /СЪБОТА/

08:30 часа, Burgas Beach Arena

ТУРНИР ПО ПЛАЖЕН ВОЛЕЙБОЛ

10:00 – 13:00 часа

Укритие за наблюдение на птици - Атанасовско Езеро

ЗЕЛЕНА АКЦИЯ НА ПЪТЕКАТА НА САБЛЕКЛЮНА

10:00 часа, Магазия 1

ЕКО ИНИЦИАТИВА на сдружение „Приятели на морето" и катедра „Екология" към БДУ – почистване на акваторията около острова.

За резервация: +359 882 004124

11:00 часа, КТК „Ченгене скеле“

„КОЙ ЩЕ ИГРАЕ ХИТЪР ПЕТЪР?“СПЕКТАКЪЛ на Театрална школа „Талантино“

Вход свободен

10:00– 19:00 часа

Експозиционен център „Флора“, Приморски парк

БЕБЕ ЗОНА „KIDS ПАРК“

10:30 часа, HotShot Biliard club

ТУРНИР ПО БИЛЯРД ЗА МЛАДЕЖИ

11:00 часа

Държавен куклен театър – Бургас, ул. „Климент Охридски“ № 2

КОТАРАКЪТ В ЧИЗМИ“ 3+

Вход с билети

17:00 часа, Младежки международен център – Бургас

ЗАБАВА В ГОРСКАТА ДЪБРАВА“ 3+ – Представя ДКТ – Бургас

Вход с билети на място преди представлението

31 МАЙ /НЕДЕЛЯ/

09:00 часа, Beach Volley Burgas

Семейно бягане БУРГАС РЪН 2026 по повод Деня на детето

Дистанция: 500 м

Безплатна регистрация: https://burgasrun.bg/familyrun/

10:00 – 19:00 часа

Експозиционен център „Флора“, Приморски парк

БЕБЕ ЗОНА „KIDS ПАРК

Магазия 1 – о. Света Анастасия

ПОСТАНОВКАТА „КАПИТАНЕ, КАПИТАНЕ“ – представление на ДКТ – Бургас

Отплаване на корабите за деня:

10:15 часа – кораб „Анастасия“ (за представление в 11:00 часа)

13:30 часа – кораб „Бургус“ (за представление в 14:30 часа)

17:00 часа – кораб „Бургус“ (за представление в 18:00 часа)

За резервация: +359 882 004124

10:30 – 13:30 часа

Център за съвременно изкуство и библиотека, ул. „Св. св. Кирил и Методий“ № 41-45

ШАХМАТЕН КЛУБ „БИБЛИОТЕКА“

Вход свободен

11:00 часа, Държавен куклен театър – Бургас

„ЗАБАВА В ГОРСКАТА ДЪБРАВА“ 3+

Вход с билети

1 ЮНИ /ПОНЕДЕЛНИК/

10:00 часа, Магазия 1

Посещение на ТК „Света Анастасия“ с разглеждане на островния фар

За резервация: +359 882 004124

10:00 – 18:00 часа, Burgas Mall Galleria

РИСУВАНЕ ВЪРХУ ГИГАНТСКО ПЛАТНО

10:30 – 19:00 часа, Авиомузей Бургас

ДЕН НА ДЕТЕТО В АВИОМУЗЕЙ БУРГАС – САМОЛЕТИ, ИГРИ И УСМИВКИ

11:00 – 12:00 часа

Център за съвременно изкуство и библиотека, ул. „Св. св. Кирил и Методий“ № 41-45

Детски отдел

„ЛОВЦИ НА ПРИКАЗНИ СЪКРОВИЩА“ – литературно приключение за деца

12:00 – 18:00 часа

Grand Plaza Mall

ПРАЗНИК НА МАЛКИТЕ ГЕРОИ С ECO KIDS TOUR

13:00 – 15:00 часа, Зоопарк Бургас

ПРАЗНИК ЗА ДЕНЯ НА ДЕТЕТО

Вход свободен за деца до 12 г.

15:00 – 16:30 часа

Център за съвременно изкуство и библиотека, ул. „Св. св. Кирил и Методий“ № 41-45

Конферентна зала „Акад. Константин Петканов“

МАГИЯТА НА ДЕТСТВОТО С БАМБИ

16:00 часа, Открита сцена „Охлюва“, Приморски парк

ПРАЗНИЧЕН КОНЦЕРТ „ЩАСТЛИВО ДЕТСТВО“

16:00 – 18:00 часа, Cental Park Burgas

ДЕТСКИ ПРАЗНИК НА ОТКРИТА СЦЕНА С ИГРИ, ФЛАШМОБ И ИЗНЕНАДИ

17:00 часа, КЦ „Морско казино“, Тераса

„КЪЩИТЕ И ДЕЦАТА“ работилница за оцветяване и сглобяване на малки къщички от хартия с Елена и Георги от платформата Ruralheritage.bg

17:30 часа, Burgas Mall Galleria

ПРАЗНИЧЕН КОНЦЕРТ и НАГРАЖДАВАНЕ на отличените деца в конкурса за детска рисунка на INNER WHEEL CLUB.

С участието на: ДГ „Вълшебство“, ДГ „Ран Босилек“, ДГ „Чайка", ОУ „Елин Пелин“ и ОУ „Любен Каравелов“

18:00 часа, КЦ „Морско казино“, зала „Георги Баев“

ИЗЛОЖБА С КАРТИНИ ОТ НАЦИОНАЛНИЯ КОНКУРС ЗА ЖИВОПИСНА ТВОРБА „ПО СТЪПКИТЕ НА СИРАК СКИТНИК 2026“ – 14 години БНР – Бургас

19:00 часа, Културен дом НХК

КОНЦЕРТ-СПЕКТАКЪЛ „ЛЪЧ НАДЕЖДА“ – 80 години НЧ ,,Фар 1946" – Бургас

Вход свободен