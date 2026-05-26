84-годишна жена от Бургас е пострадала при инцидент с електрическа тротинетка в района на Mall „Галерия“, съобщиха от полицията. Произшествието е станало на 24 май около 17:19 часа на улица „Янко Комитов“ №3, в близост до автобусна спирка.

По първоначални данни индивидуално електрическо превозно средство, управлявано от неизвестен водач, се е движело по пешеходната зона в посока от Mall „Галерия“ към Арена „ОЗК“. По време на движението тротинетката е блъснала 84-годишната пешеходка, след което водачът е напуснал мястото на инцидента.

Жената е получила фрактури на раменната и лъчевата кост. Тя е настанена за лечение в болница „Сърце и мозък“, като няма опасност за живота ѝ. По случая е образувана проверка, а полицията работи по установяване самоличността на водача.