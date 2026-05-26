ОДМВР – Бургас излезе с официални подробности за зрелищния инцидент с мигранти, който се разигра в ранните часове на 24 май край ж.к. „Зорница“. От полицията съобщиха, че около 04:45 часа служители на сектор „Пътна полиция“ направили опит да спрат за проверка лек автомобил „Мерцедес Е 270“ със софийска регистрация в района на улица „Струга“ в посока УМБАЛ – Бургас.

Вместо да изпълни полицейските разпореждания, шофьорът ускорил и продължил движението си към бул. „Никола Петков“. Малко по-късно автомобилът излязъл от активната пътна лента и катастрофирал в района на подлеза между комплексите „Зорница“ и „Изгрев“, до блок 21. По данни на ОДМВР – Бургас водачът е избягал от местопроизшествието, като изоставил в автомобила трима мигранти, самоопределили се като мароканци. Един от тях се возел на задната седалка, а двама били открити в багажното отделение.

Тримата пострадали са транспортирани в УМБАЛ – Бургас. 20-годишен мъж е с травми на гръбначния стълб и гръдния кош, вторият – 24-годишен, е получил мозъчно сътресение, а третият е с контузия на гръбнака. По информация на полицията няма опасност за живота им. От полицията уточняват, че катастрофата е причинена от движение с несъобразена скорост върху мокра и хлъзгава пътна настилка.

При удара са нанесени сериозни материални щети по инфраструктурата – разрушени са бетонна ограда, метална конструкция, предпазни колчета и крайпътни бордюри.