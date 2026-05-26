На 27 май остров Света Анастасия ви кани на традиционния „Поетичен круиз из Бургаския залив“, който ще отведе участниците и гостите до КТК „Ченгене скеле“ и остров Св. Анастасия, съчетавайки морското пътешествие с поезия, звучаща на родните езици на авторите. Събитието е част от Международния литературен фестивал „Свято слово“ – Майски срещи на славянските творци.

Тази година във фестивала участват автори от осем държави – Сърбия, РС Македония, Черна гора, Хърватия, Полша, Чехия, Армения и България.

Запазете своето място за пътуване на телефон +359 882 004124 и се насладете на красивите бургаски обекти сред морската шир.

Ето как ще премине атрактивният круиз:

10:00 ч. Отплаване от Магазия 1

10:30 ч. Акостиране в КТК „Ченгене скеле“

11:30 ч. Oтпътуване от КТК „Ченгене скеле“ за остров Света Анастасия

12:15 ч. Поетично четене с конкурсна програма на открита сцена

13:00 ч. Време за вдъхновение и опознаване на острова

16:00 ч. Отплаване към Бургас