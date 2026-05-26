Петгодишното дете, което беше в неизвестност от понеделник вечерта в района на черешовите масиви край кюстендилските села Соволяно и Скриняно, е открито живо и здраво. Това съобщи кметът на Кюстендил Огнян Атанасов в публикация в социалните мрежи.

„Детето е намерено живо и здраво“, написа Атанасов и благодари на служителите на МВР, доброволците, екипите на Община Кюстендил, „Електрохолд“ и всички, участвали в акцията по издирването.

По информация, разпространена по-рано от кмета, момчето е изчезнало около 18:30 часа в понеделник, докато било със семейството си в черешова градина в района. Бащата косил тревата, а майката и сестрата на детето били наблизо.

В издирването се включиха полиция, доброволци и местни власти, а акцията продължи през цялата нощ без прекъсване.