Тежка катастрофа с жертва е станала в ранните часове на денонощието край варненското село Генерал Киселово, съобщиха от пресцентъра на полицията.

По първоначална информация лек автомобил е самокатастрофирал, след като е излязъл от пътното платно и се е блъснал в бетонно съоръжение.

В резултат на силния удар колата се е обърнала по таван и е лумнала в пламъци.

Към мястото на произшествието веднага са изпратени екипи на Районното управление в Девня и Регионалната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“.

Огнеборците са потушили пожара, но при огледа на превозното средство е установено, че водачът е загинал на място.

Жертвата е жител на Добричка област. Причините за тежкия инцидент в момента се изясняват, като по случая е образувано досъдебно производство.