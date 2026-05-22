Искам да те поздравя, че ти и след тази победа се държиш по един достоен начин. Така се обърна към певицата Дара премиерът Румен Радев. Тя е на среща с министър-председателя и министри в Министерски съвет.



"Твоята енергия, сила, нескончаема и най-вече талант, пометоха всичко по пътя си. Голямата победа на "Евровизия" е лично твоя и на твоя екип. Искам да Ви благодаря от името на нашия народ, Канцлерът Мерц ме посрещна с Бангаранга, извади телефона си и ми пусна твоето изпълнение от "Евровизия". Днес поставяме първата стъпка по организация на "Евровизия" 2027", каза Радев.



"Надявам се тази година да бъде наистина невероятна за нашата държава", каза Дара.

Вицепремиерът Иво Христов ще оглави "междуведомствен организационен комитет", който ще организира провеждането на "Евровизия 2027". Това съобщи в сряда премиерът Румен Радев.

Цялата седмица вече преминава под знака на грандиозния български успех на "Евровизия" – един успех, който надхвърля далеч измеренията на музикалното изкуство. И от нас зависи да се възползваме максимално от него", коментира Радев на старта на редовното заседание на Министерския съвет.

В комитета по организацията ще има представители на съответните министерства, каза още Радев и добави, че са нужни не само пари, а и координация.

"За нас в правителството няма време за емоции, защото подготовката като обем, като организация е огромна, изисква не само финансови ресурси, но и страшно много координация. Затова създаваме междуведомствен организационен комитет под председателството на вицепремиера Иво Христов, в който ще влязат съответните ресорни министерства", поясни министър-председателят.