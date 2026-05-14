Дара взриви сцената на „Евровизия“ със своята „Бангаранга“. Блгарската певица откри втория полуфинал на песенния конкурс. Публиката посрещна с мощни овации изпълнението на песента.

Вотът тази вечер ще е 50 на 50 – гласове от журито и от зрителите, които наблюдават концертите. Ще може да се гласува чрез СМС, като хората, които са в България, няма да могат да гласуват за българската песен. Българите, които са в чужбина, но ползват български мобилни оператори, също няма да могат да подкрепят DARA. Но това ще може да се случи през мобилното приложение, както и през официалния сайт на „Евровизия“. Именно там ще бъде обединен и вотът на хората, които представляват държави, които не участват в „Евровизия“ за първи път. Този вот ще бъде обединен като отделна държава.