Президентът Илияна Йотова изрази публичната си подкрепа към певицата DARA преди участието ѝ на сцената на Евровизия.

“В 22:00 ч. огромната ни подкрепа и енергия ще бъдат заедно с DARA на сцената на Евровизия! Вярваме в успеха ти, мило момиче! Вече заемаш първо място в сърцата на българите, а тази вечер ще завладееш и цяла Европа! Имаш и мощната подкрепа на нашите сънародници зад граница, които ще гласуват за теб. България е с теб!“, написа Йотова в социалните мрежи.

Тази вечер Дара ще представи България на втората част от полуфинала на Евровизия. Подкрепа за нея изразиха и множество почитатели в социалните мрежи, както и българи, живеещи в чужбина.

Българската изпълнителка води във вота на зрителите и публиката след генералната репетиция. С цели 54 гласа журналисти и специалисти на Еврозизия я поставят на първо място на вторите полуфинали.