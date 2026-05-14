Кметът на община Камено Жельо Вардунски официално откри новата пожарна служба в град Камено с тържествена церемония и символично прерязване на лентата.

На събитието присъстваха кметът на община Малко Търново Илиян Янчев, директорът на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ главен комисар Александър Джартов, директорът на Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Бургас старши комисар Николай Николаев, директорът на Областна дирекция на МВР – Бургас старши комисар Николай Ненков, областният управител на област Бургас Дико Градев, Икрам Челик от Регионална дирекция по горите на област Истанбул, представители на партньорите от Главния инспекторат за извънредни ситуации на Министерството на вътрешните работи на Република Молдова и Куялнишкия обществен съвет на Подилски район на Одеска област, председателят на Общински съвет – Камено Радослав Балтаджиев, заместник-кметовете Венцеслав Ценов и Петър Войнов, както и главният проектант на обекта арх. Валентин Чапразлиев, представители на фирмата изпълнител, началници на районни служби „Пожарна безопасност и защита на населението“, представители на местната власт, служители на МВР и граждани.

След водосвет за здраве, отслужен от отец Серафим, възпитаниците на СУ „Христо Ботев“ – гр. Камено поздравиха присъстващите с танц на пожарникаря и отправиха специален поздрав към всички огнеборци за тяхната смелост, всеотдайност и ежедневна грижа за хората. Новата пожарна служба е изградена по международната инициатива Co-Resilience (BSB00026), спечелена от община Камено. Тя е избрана за инициатива със стратегическо значение по Програма Interreg NEXT Black Sea Basin 2021–2027 и е съфинансирана от Европейския съюз. Общата стойност е 1 481 671,80 евро, като част от основните дейности са изграждането на нова сграда за пожарни нужди в град Камено и осигуряването на специализиран високопроходим пожарен автомобил тип водоноска за гасене на горски и полски пожари. Стойността на реализираното от страна на Община Камено строителство на сградата е в размер на 180 000 евро, от които 162 000 евро са осигурени по европейското финансиране, а 18 000 евро представляват собствен принос на общинската администрация. Co-Resilience обединява партньори от Турция, България, Молдова и Украйна и е насочена към подобряване на системите за ранно предупреждение, обучението на доброволци и укрепването на институционалния капацитет в Черноморския басейн. Основни партньори от българска страна са Община Камено и Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Бургас.

„Днес е специален ден за нашата община. Ден, в който не просто откриваме нова сграда, а правим важна крачка към сигурността, спокойствието и бъдещето на хората в Камено“, заяви кметът Жельо Вардунски. Той подчерта, че новата пожарна служба е стратегически важна придобивка за общината, реализирана в рекордно кратки срокове. Само преди по-малко от година беше направена първата копка, а днес сградата вече е напълно изградена, оборудвана и готова да посрещне нуждите на региона.

„Камено отдавна имаше нужда от такава пожарна служба. Общината се намира на стратегическо място – в близост до автомагистрала, в активен земеделски район и в зона с повишена необходимост от бърза реакция при бедствия и аварии. Новата база ще осигури по-бърза и ефективна реакция при инциденти и ще гарантира по-висока сигурност за жителите на общината“, заяви кметът Жельо Вардунски.

С приключването на дейностите е реализирана пожарна сграда и оборудване по европейски модел. Очакваният резултат за съществено подобряване на условията на работа на служителите от структурите на РДПБЗН – Бургас и доброволците в община Камено, както и повишаването на готовността за бърза реакция при възникнали произшествия на територията на община Камено и съседните общини, е постигнат. По време на церемонията бяха отправени специални благодарности към пожарникарите и доброволците, които ежедневно изпълняват своя дълг с професионализъм, смелост и всеотдайност.