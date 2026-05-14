Делегация от Китайския изследователски център по тибетология е на посещение в Бургас. В залата на филиала на СУ „Св. Климент Охридски“ те представят лекцията „Щрихи от историята и културата на Тибет“. По-рано днес китайските гости се срещнаха със заместник-кметовете Диана Саватева и Михаил Ненов.

Делегацията на Китайския изследователски център по тибетология включва изявени представители на китайските академични и религиозни среди, специализирани в областта на тибетологията, будистката философия, историята, изкуството и традиционната култура. В състава ѝ участват заместник-генералният директор на Центъра г-н Лиу Уей, г-н Ху Сюефън — заместник-председател на Будистката асоциация на Китай и настоятел на храма Юнхъгун в Пекин, както и изследователи от Института по история на Тибет и Института по тибетска медицина и фармакология към Центъра.

В ролята на преводач влезе доц. д-р Антония Цанкова, зам.-директор на Филиал Бургас и преподавател в бакалавърската програмата с китайски език на СУ в Бургас.

Присъствието на учени и духовни представители с различна специализация придава на събитието ясно изразен интердисциплинарен и насоченост към междукултурен обмен и диалог.

Гостите останаха впечатлени от факта, че вече 6 години в бургаската английска гимназия се изучава китайски език, а от миналата година китайски език се изучава и във филиала на Софийския университет.

„Забелязахме, че Бургас е отворен и гостоприемен град“, коментира зам.-генералният директор на Китайския изследователски център Лиу Уей. Той подчерта, че китайската страна държи на заздравяването на връзките с държавите, които се намират по т.нар. „Път на коприната“. Бургас като част от Коридор №8 е ключов град в маршрута на Новия път на коприната, който в последните години осигурява връзката между Китай и Изтока и страните от Централна и Западна Европа.

Заздравяването на връзките с Китай по линия на езика и културата е част от стратегическата линия на Бургас за неговото развитие, коментираха по време на срещата Диана Саватева и Михаил Ненов. Зам.-кметът по култура Диана Саватева отправи покана за гастрол и на Китайската опера, която вече е гостувала в София и Пловдив. Михаил Ненов, който е заместник-кмет по образование и здравеопазване пък подчерта, че традиционната тибетска медицина се радва на особена популярност и със сигурност лекция от китайски медици би предизвикала интерес сред студентите от факултета по медицина в Бургас.