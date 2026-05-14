Премиерът Румен Радев свика спешна среща в Министерския съвет с участието на министри, регулатори, бизнес и синдикати за овладяване на цените на българския пазар, като бе постигнато съгласие за засилен контрол, отчетност и повече прозрачност по веригата на доставки и засилена подкрепа за родните производители. Обсъди се и удължаване с една седмица на сроковете по законопроекта между двете четения в парламента, за да може да има достатъчна експертиза по темата и всички гледни точки от засегнатите. Бе поставен и въпросът за ограничаване на високите надценки, които според бранша достигат до 130%.

Пламен Абровски, министър на земеделието заяви, че срещата е била конструктивна, защото проблемите са много.

"Ще помолим НС за още една седмица през, която ще може да се дебатира", заяви той.

Абровски обяви, че ще бъде засилен контрола, изсветляване на цялата верига на доставки, за да става ясно кой на кой продава, каква е печалбата и какъв е трудът.

Правителството вече изпълнява своите основни приоритети, институциите и държавата заработиха, това заяви вицепремиерът и министър на икономиката Александър Пулев.

„Тонът на срещата беше много професионален, всички сме ангажирани с темата на деня и касае благоденствието и живота на всички работещи, на семействата и на българския производител“, посочи министърът.

Той обобщи, че всички са се обединили около основните приоритети:

- да има справедливи цени на стоките от първа необходимост;

- да има повече български храни по щандовете на търговските обекти;

- качество, равнопоставеност между българската продукция и вносните стоки;

Икономическият министър заяви още, че ще се стремят към една дългосрочна визия за подкрепа на българското земеделие и животновъдство, които по думите му са в състояние на колапс. И обобщи - отчетност, прозрачност, мощна подкрепа за българския производител и за българския бизнес.

Стана ясно и, че ще се удължи с 1 седмица срокът на обсъждане между двете четения в парламента на законопроекта, за да е подплътен с достатъчно експертиза и да се вземат предвид всички гледни точки.

„Като цяло посоката беше подкрепена от бизнеса. Трябва да се даде малко повече време – 1 седмица, за да може мерките да бъдат подложени на технически корекции. Но посоката е една и съща и всички сме се обединили около основата теза, която е заложена в законопроекта – отчетност, прозрачност, мощна подкрепа за българския производител и за българския бизнес“, каза министър Пулев.

Той обясни за желанията за въвеждане на твърд таван за надценките, но по думите му трябва да се върви към една пазарна ситуация и овладяване на цените, които да спазват всички принципи на свободната конкуренция.

Ще бъде създадено и координационно спецзвено, към което ще бъдат включени представители на различни контролни и регулаторни органи. От тях властта ще изисква ежеседмично отчетност, коментари и действия.

Относно дългосрочната визия за подкрепа ресорният министър заяви, че ще бъдат разработени и редица инструменти, които да дават субсидирани кредити, застрахователни и гаранционни продукти към българските земеделци и производители.

И завърши: „Ние не сме война нито с веригите, нито с търговците, ние сме във война с нелоялните търговски практики. Няма да се огънем, ще следваме тази линия и посока“.

Димитър Зоров, председател на Асоциацията на млекопреработвателите заяви, че надценките са между 70 и 130%.

Той обяви, че трябва да бъде въведен таван на надценките. "Ние не искаме никакви комунистически или социалистически връщане на придобивки, но искаме търговските вериги да се насочат към практиката, с която работят техните майки в западните страни - Германия, Австрия. Максималните надценки са до 35% общо", заяви Зоров.

По думите му е крайно време да има справедливост и не трябва да се боим, че "ние сме трето качество оператори в България", подчерта Зоров.