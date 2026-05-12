Днес Православната църква почита паметта на Св. Епифаний Кипърски и Св. Герман Константинополски. Св. мчк Панкратий. Герман е цариградският патриарх, на когото църквата посвещава отделен празник в календара – 12 май – заради продължителната му борба с иконоборството.



Живял е през VIII в., по времето на император Анастасий, когото споменават заради изграждането на стените Анастасиеви. След продължителната си борба с иконоборците Герман напуснал патриаршеския престол и заживял в пустинята.



В народната представа се свързва с много по-древни езически повелители на небесните летни бури – град, дъжд, огнена стихия.



Българинът го нарича Герман, Гечо, Джерман, Калоян, Кабаиван, Скалоян, Драганчо и изпълнява на празника му обичай за предизвикване, измолване на дъжд.



Нарича се още Герман Градушкар, защото пази хората от градушка. Негови побратими градушкари са Вартоломей (11 юни), Лисе (14 юни) и Видовден (15 юни). Герман е първият, най-главният.



Народните вярвания, свързани с плодородие и добра реколта през летните месеци, оживяха и с обичая „Герман“. Той се изпълнява задължително след „Пеперуда“. Поверието гласи, че Герман е умрял от суша и предпазва земята и посевите от градушки.

По традиция на този ден жените оформят от кал мъжко тяло и го полагат в ковчег. След това палят свещи и оплакват покойника.

През сълзи главната оплаквачка нарежда как Герман се е борил с облаците. Наричанията са свързани с измолването от небесните светии на ситен дъждец и да няма бури и градушки, които да похабят реколтата, а неуморният труд на земеделските стопани да остане без покритие.



След опелото траурната процесия се отправя към реката, за да положи тялото на Герман близо до вода. Много сълзи и ридания съпровождат ковчега до последния му дом.



Както повелява народната традиция участничките в двата ритуала след това се събират на щедра гощавка. На поляна върху домашни черги жените полагат събраните дарове при обиколката на Пеперудата по домовете, за да се повеселят.



Днес имен ден празнуват всички с имената Герана, Герасим, Герда, Герман, Геро, Искра и Искрен.