Днес (12 май) ще има и слънчеви часове, но ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. Около и след обяд на много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи, придружени с гръмотевични бури. Ще има и градушки, сочи прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ). Синоптиците обявяват жълт код за потенциално опасно време в половин България. Предупреждението е в сила за областите: Добрич, Варна, Бургас, Сливен, Ямбол, Стара Загора, Пловдив, Кърджали, Хасково, Смолян, Шумен, Силистра, Разград, Търговище, Велико Търново, Русе и Плевен.

Вятърът ще е слаб до умерен от запад-югозапад, по време на гръмотевичните бури временно ще се усилва и ще променя посоката си. Максималните температури ще бъдат между 22° и 27°, в София – около 23°.

Над планините ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици. Ще духа умерен вятър от запад-югозапад, по високите части – силен от запад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 15°, на 2000 метра – около 9°.

Над Черноморието облачността ще е по-често значителна, след обяд купеста и купесто-дъждовна и на места ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Ще духа слаб югозападен вятър. Максималните температури ще бъдат от 19°-20° по северното до 24°-25° по южното крайбрежие. Температурата на морската вода е 14°-16°. Вълнението на морето ще бъде около 2 бала.