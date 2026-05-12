Тежка катастрофа между автобус и тежкотоварен камион затвори тази нощ участък от автомагистрала „Хемус” на входа на София, в района на село Яна и хипермаркет „Джъмбо”. При инцидента е загинал 73-годишен пътник, а 20 души са пострадали, съобщиха от СДВР.

Сигналът за катастрофата е подаден на телефон 112 в 1:12 ч. По първоначална информация междуградският автобус, управляван от 56-годишен шофьор, е предприел изпреварване на тир, но водачът е загубил контрол и се е врязал в тежкотоварния автомобил.

На място незабавно са изпратени екипи на полицията и Спешна помощ. Петима от пострадалите са транспортирани в столични болници. В най-тежко състояние е 69-годишна жена, настанена в реанимация с множество травми. Шофьорът на автобуса също е пострадал и е с комоцио.

Двамата водачи – на автобуса и на камиона – са задържани. Заради тежкия инцидент движението по магистралата в посока София е временно затворено в участъка между отбивката за село Яна и района на „Джъмбо“, а трафикът се пренасочва от екипи на Пътна полиция.

Общо 26 души са ранени при 22 катастрофи в страната през изминалото денонощие, съобщиха по-рано от МВР. В София през последните 24 часа са регистрирани 31 леки и три тежки пътни инцидента, четирима души са ранени. От началото на месеца в страната са станали 177 катастрофи, при които са загинали 13 души, а 212 са пострадали. От началото на годината са регистрирани 1889 инцидента на пътя със 141 загинали и 2348 ранени.