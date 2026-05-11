Служители на ГДБОП в Бургас задържаха четирима души по време на специализирана операция, проведена на 8 май на територията на областния град и комплекс „Слънчев бряг“. Акцията е реализирана под надзора на Районна прокуратура-Бургас по образувано досъдебно производство за извършено престъпление по НК. Арестувани са двама мъже - на 39 и 40 години, свързани със собствеността на търговски обект, предлагащ помещения за извършване на сексуални услуги и две жени - на 35 и 40 години, отговорни за организацията на работата на нощното заведение. При извършените действия по разследването - лични обиски, претърсвания и изземвания в обекта, 4 жилища и 2 превозни средства са иззети: пликове с пари на обща стойност 14 160 евро, мобилни телефони, тефтери и документация, свързана с воденото разследване.

Разпитани са свидетели, включително пред съдия. Трима от задържаните са привлечени като обвиняеми с постановление на наблюдаващия прокурор за това, че систематично са предоставяли помещение за полови сношения, като деянието е извършвано с користна цел. Престъплението е осъществено в периода от 17 ноември миналата година до 9 май 2026 г. Обвинението на двамата мъже е квалифицирано по чл.155, ал.3, вр. с ал.2, вр. с чл.20, ал.2 от НК. Внесено в съда е искане за вземане на мярка за неотклонение „задържане под стража“. Към наказателна отговорност е привлечена и една от задържаните жени за това, че е свождала лица от женски пол към съвкупление с различни хора с користна цел. По отношение на нея е взета мярка за неотклонение „подписка“.